Минус 13%: крупную сумму удержат с пенсий за январь. Полные списки

Почти все граждане России обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц в размере 13%. Однако согласно Налоговому кодексу РФ, пенсионеры не подпадают под эту категорию лиц, и с них не удерживается НДФЛ.

Тем не менее, существуют исключения, при которых пенсионеры вынуждены уплачивать часть своих доходов в качестве налога. Одно из таких исключений — это негосударственные пенсии, то есть выплаты от частных пенсионных фондов. Если организация, в которой работал пенсионер, уплачивает взносы в фонд, 13% налог удерживается, и сумма выплаты поступает получателю уже с учетом налога.

Также подлежат налогообложению пенсии, назначенные в соответствии с законодательством других стран. От налогов освобождаются единовременные выплаты, за исключением случаев, когда они происходят чаще одного раза в год. Это также распространяется на адресную социальную помощь в случае тяжелой жизненной ситуации.

Кроме того, налог взимается с дополнительных выплат, предоставляемых предприятиями бывшим работникам. Освобождение предусмотрено только для сумм до 4 тысяч рублей в год, и сумма, превышающая этот предел, облагается 13% налогом.