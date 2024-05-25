Минтруда России: «Ветерану труда» полагается жирная прибавка к пенсии в 2024 году
Как ветеранам труда получить максимум в 2024 году?
Забота о старшем поколении — один из приоритетов социальной политики России. В 2024 году государство расширило программу поддержки ветеранов труда, добавив ряд приятных бонусов и преференций. Разберёмся, на какую помощь могут рассчитывать те, кто внёс значительный вклад в развитие страны.
Пенсии растут:
С января 2024 года пенсии ветеранов труда проиндексированы на 11,9%. Это позволяет нейтрализовать воздействие инфляции и обеспечить достойный уровень жизни.
Социальный пакет: ещё больше возможностей:
В дополнение к уже имеющимся льготам ветераны труда получают:
Солидные скидки на оплату ЖКУ, чтобы коммунальные платежи не били по карману.
Право бесплатного проезда в общественном транспорте– свобода передвижения и отличная возможность экономии.
Льготные условия медицинского обслуживания– потому что здоровье – это главное!
Как получить все причитающиеся льготы?
Всё просто! Ветеранам труда нужно подать заявление:
Лично в отделении соцзащиты по месту жительства.
Не выходя из дома – через портал "Госуслуги". Это быстро и удобно.
И ещё один важный момент: не забывайте своевременно обновлять личные данные на "Госуслугах" и в органах соцзащиты. Это гарантирует оперативное и беспроблемное получение всех выплат и льгот.
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