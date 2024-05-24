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Минтруда РФ: «Ветеранам труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

В России продолжается работа по совершенствованию системы социальной защиты граждан.

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В России продолжается работа по совершенствованию системы социальной защиты граждан. Минтруд РФ внедрил ряд важных изменений, касающихся поддержки ветеранов труда. Рассказываем о главных новшествах, которые призваны улучшить качество жизни пожилых людей.

С 1 января 2024 года пенсии ветеранов труда были проиндексированы на 11,9%. Это позволит частично компенсировать рост цен и сохранить достойный уровень жизни для тех, кто отдал свои силы и знания на благо страны.

Помимо ежегодной индексации пенсий, ветеранам труда предоставляется ряд дополнительных мер поддержки:

  • Коммунальные услуги – со скидкой: Предоставляются льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.
  • Проезд – бесплатно: Ветераны труда имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте.
  • Медицина – с заботой: Для этой категории граждан предусмотрены льготы на медицинское обслуживание, чтобы они могли получать качественную медицинскую помощь.


Как оформить льготы?

Чтобы воспользоваться своими правами, ветеранам труда необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или воспользоваться порталом "Госуслуги". Онлайн-сервис позволяет подать заявление и необходимые документы дистанционно, не выходя из дома.

Важно: чтобы не возникло проблем с получением льгот, необходимо регулярно обновлять свои данные в Пенсионном фонде и органах соцзащиты.

Власти подчеркивают, что поддержка ветеранов труда – один из приоритетов социальной политики. Новые меры призваны создать для этой категории граждан более комфортные условия и выразить им глубокую признательность за их труд.

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