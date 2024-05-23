Минтруда РФ: «Ветеранам труда» полагается жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Забота о ветеранах труда: ощутимые перемены в социальной поддержке



В России усилена социальная защита ветеранов труда. Минтруд РФ внедрил ряд существенных изменений, направленных на повышение качества жизни и обеспечение достойной старости для этой категории граждан.



Пенсии растут:



С начала 2024 года пенсионные выплаты ветеранам труда проиндексированы на 11,9%. Это позволит компенсировать возросшие расходы на жизнь в условиях инфляции и сохранить привычный уровень благосостояния.



Больше льгот – больше возможностей:

Ветераны труда получили доступ к расширенному спектру социальных льгот:

Коммунальные платежи станут меньше:предоставляются скидки на оплату жилья и коммунальных услуг.

Бесплатный проезд:отменяется плата за проезд в общественном транспорте.

Забота о здоровье:расширен доступ к льготному медицинскому обслуживанию.



Как получить новые льготы?



Для оформления льгот необходимо подать заявление в местные органы социальной защиты или воспользоваться порталом "Госуслуги". Онлайн-платформа позволяет сделать это быстро, удобно и без очередей.



Важно знать:



Для своевременного и бесперебойного получения всех полагающихся выплат и льгот важно регулярно обновлять свои персональные данные в системе социальной защиты.



Государство стремится создать для ветеранов труда все условия для комфортной и обеспеченной жизни. Новые меры социальной поддержки – важный шаг в этом направлении.