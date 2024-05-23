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Минтруда РФ: «Ветеранам труда» полагается жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Забота о ветеранах труда: ощутимые перемены в социальной поддержке.

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Забота о ветеранах труда: ощутимые перемены в социальной поддержке

В России усилена социальная защита ветеранов труда. Минтруд РФ внедрил ряд существенных изменений, направленных на повышение качества жизни и обеспечение достойной старости для этой категории граждан.

Пенсии растут:

С начала 2024 года пенсионные выплаты ветеранам труда проиндексированы на 11,9%. Это позволит компенсировать возросшие расходы на жизнь в условиях инфляции и сохранить привычный уровень благосостояния.

Больше льгот – больше возможностей:

Ветераны труда получили доступ к расширенному спектру социальных льгот:

  • Коммунальные платежи станут меньше:предоставляются скидки на оплату жилья и коммунальных услуг.
  • Бесплатный проезд:отменяется плата за проезд в общественном транспорте.
  • Забота о здоровье:расширен доступ к льготному медицинскому обслуживанию.


Как получить новые льготы?

Для оформления льгот необходимо подать заявление в местные органы социальной защиты или воспользоваться порталом "Госуслуги". Онлайн-платформа позволяет сделать это быстро, удобно и без очередей.

Важно знать:

Для своевременного и бесперебойного получения всех полагающихся выплат и льгот важно регулярно обновлять свои персональные данные в системе социальной защиты.

Государство стремится создать для ветеранов труда все условия для комфортной и обеспеченной жизни. Новые меры социальной поддержки – важный шаг в этом направлении.

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