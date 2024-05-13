Минтруд: всем пенсионеров РФ со званием «Ветеран труда» ждёт двойная надбавка к пенсии

Министерство труда России сообщает, что пенсионеры могут рассчитывать на разнообразные льготы и дополнительные выплаты помимо своей ежемесячной пенсии. Эти выплаты включают периодические пособия и привилегии по оплате жилья, коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарствам и санаторно-курортному лечению.

Для получения статуса «ветеран труда» необходимо представить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса принимается руководством региональных властей. Важные условия включают:

Наличие значительных заслуг перед страной, таких как ордена и медали СССР или России, почетные награды, а также государственные знаки отличия за долгий стаж работы (не менее 15 лет).

Общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Повышение выплат с 2024 года

С 1 февраля 2024 года размер дополнительных выплат к пенсии увеличится на 11,9%. Ветераны труда в этом году также получат дополнительное вознаграждение к своей пенсии, что направлено на улучшение их качества жизни и финансовую стабильность.

Статус ветерана труда предоставляет право на разнообразные льготы, которые могут варьироваться в зависимости от региона проживания. Лица, имеющие этот статус на федеральном уровне, могут пользоваться льготами по всей стране. Основные виды поддержки включают:

Жилищные льготы: Скидки на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта жилья.

Медицинские льготы: Бесплатное или льготное медицинское обслуживание и скидки на лекарства.

Транспортные льготы: Бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте.

Санаторно-курортное лечение: Возможность бесплатного или льготного санаторно-курортного лечения для улучшения здоровья.

Пенсионеры, получившие статус ветерана труда на региональном уровне, могут рассчитывать на льготы только в своем регионе и могут утратить их при смене места жительства. Однако федеральные льготники сохраняют право на привилегии по всей стране.

Рекомендации пенсионерам

Проверка доступных льгот: Регулярно уточняйте, на какие льготы вы имеете право, через местные органы социальной защиты или портал «Госуслуги». Сбор необходимых документов: Подготовьте все необходимые документы для подтверждения вашего права на льготы. Консультации: Обратитесь за консультацией в органы социальной защиты, чтобы получить информацию о доступных программах поддержки и льготах.

Эти меры показывают стремление государства поддерживать пенсионеров, признавая их заслуги и обеспечивая достойное качество жизни.