Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Минтруд России: «Ветерану труда» полагается значительная прибавка к пенсии в 2024 году

Министерство труда Российской Федерации анонсировало значительные улучшения в системе социальной поддержки ветеранов труда, направленные на повышение качества их жизни.

kuzinfo.ru

Подписаться в Telegram

Министерство труда Российской Федерации анонсировало значительные улучшения в системе социальной поддержки ветеранов труда, направленные на повышение качества их жизни.

С 2024 года вводятся новые меры, которые предоставят ветеранам увеличенные финансовые выплаты и расширят доступ к социальным услугам.

  • Улучшенные финансовые выплаты

Пенсионные выплаты для ветеранов труда увеличатся на 11,9%, что позволит им лучше справляться с повышающимися расходами на жизнь и обеспечит более достойный уровень жизни на фоне растущей инфляции.

  • Расширение социальных льгот

Новые льготы для ветеранов включают:

Сниженные тарифы на жилье и коммунальные услуги, делая ежемесячные расходы более управляемыми.

Бесплатный проезд в общественном транспорте, что поможет снизить транспортные издержки.

Льготное медицинское обслуживание, улучшающее доступ к здравоохранению.

  • Процесс получения новых льгот

Для получения льгот ветераны должны подать заявление через местные органы социальной защиты или портал «Госуслуги». Онлайн-платформа упрощает подачу документов и позволяет отслеживать статус заявки, не выходя из дома.

  • Обновление статуса ветерана

Для подтверждения прав на льготы важно своевременно обновлять персональные данные в системе. Это гарантирует непрерывный доступ к льготам и услугам.

Эти изменения в поддержке ветеранов труда отражают стремление российского государства улучшить условия жизни пожилых граждан и обеспечить им комфортное и спокойное проживание в заслуженной старости. Новые меры поддержки предоставят ветеранам необходимые ресурсы для поддержания здоровья и благополучия.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Интересное в Казани

день назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

травля крыс от компании

Новости Татарстана

14 часов назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Интересное в Казани

2 дня назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

продвижение ютуб канала под ключ в Москве

Новости Татарстана

день назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

15 часов назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове

Новости Татарстана

16 часов назад

Депутат из РТ дважды попался на нетрезвом вождении

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря
Лонгриды
час назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Новости Казани

14 часов назад

«Аэрофлот» заказал 11 казанских самолетов ТУ-214

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Татарстана

14 часов назад

Программу «Наш двор» в Альметьевске помогут реализовать заключенные из ИК-8

Новости Татарстана

14 часов назад

Бывший чиновник РТ Азат Кадыров покинет пост замминистра спорта РФ
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
2 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Казани

14 часов назад

В Казани началась подготовка к летнему отдыху детей

Новости Казани

15 часов назад

В Казани ограничат движение по улице Болотникова

Новости Татарстана

15 часов назад

В лесах РТ начался сезон активности змей
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной