Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Минтруд России: «Ветерану труда» полагается жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Минтруд Российской Федерации ввело значимые усовершенствования в систему соцподдержки ветеранов труда. Эти обновления направлены на улучшение качества их жизни, предоставление увеличенных финансовых выплат и более широкий доступ к социальным услугам.

mixyfotos.ru

Подписаться в Telegram

Минтруд Российской Федерации ввело значимые усовершенствования в систему соцподдержки ветеранов труда. Эти обновления направлены на улучшение качества их жизни, предоставление увеличенных финансовых выплат и более широкий доступ к социальным услугам.

Улучшенные финансовые выплаты для ветеранов:

С начала 2024 года пенсионные выплаты ветеранам труда были увеличены на 11,9%. Это повышение предназначено для помощи ветеранам в борьбе с увеличивающимися расходами на жизнь и обеспечении их достойного уровня жизни в условиях растущей инфляции.

Расширение социальных льгот:

  • Ветераны труда теперь могут воспользоваться следующими расширенными льготами:
  • Сниженные тарифы на жилье и коммунальные услуги, что делает их ежемесячные расходы более управляемыми.
  • Бесплатный проезд в общественном транспорте, уменьшающий транспортные расходы.
  • Предоставление льготного медицинского обслуживания для улучшения доступа к здравоохранению.

Процесс получения новых льгот:

Ветераны, желающие воспользоваться новыми льготами, должны подать заявление через местные органы социальной защиты или через портал «Госуслуги». Онлайн-платформа позволяет ветеранам подавать все необходимые документы и отслеживать статус заявки из дома.

Обновление статуса ветерана:

Важно регулярно обновлять персональные данные в системе, чтобы подтверждать свои права на получение льгот. Это поможет ветеранам избежать проблем с прерыванием доступа к льготам и услугам.

Эти изменения в поддержке ветеранов труда отражают стремление государства улучшить условия жизни пожилых граждан и обеспечить им комфортное и спокойное проживание в заслуженной старости. С новыми мерами поддержки ветераны получат необходимые ресурсы для поддержания здоровья и благополучия.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

день назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

сделать дезинсекцию от тараканов

Новости Казани

14 часов назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

аренда покрасочной камеры в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Лонгриды

14 часов назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

13 часов назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном
Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

14 часов назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Интересное в Казани

17 часов назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

Новости Казани

14 часов назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%

Новости Казани

16 часов назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

16 часов назад

В Казани изменится маршрут автобуса №74

Новости Татарстана

16 часов назад

В лаборатории СИБУРа произошел взрыв

Новости Казани

17 часов назад

У казанцев заберут гаражи
Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году