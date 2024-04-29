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Минтруд России: каждому «Ветерану труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Минтруд России: каждому «Ветерану труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

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В соответствии с информацией от Министерства труда, ветераны труда, помимо своей пенсии, имеют право на различные льготы и дополнительные выплаты. Среди них — регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и условия определены законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения этого статуса необходимо представить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении этого статуса принимается губернатором или другими органами государственной власти.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии вырос на 11,9%. В текущем году ветераны труда получат дополнительное вознаграждение к своей пенсии. Лица с статусом "Ветеран труда" имеют право на дополнительные надбавки к пенсии.

Для присвоения статуса ветерана труда необходимо иметь определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами, медалями СССР или России, почетные звания, награды Президента России или ведомственные знаки отличия за долгий трудовой стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Также требуется общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Важно отметить, что льготы для ветеранов труда могут различаться в зависимости от региона, где присвоен данный статус. Федеральные льготники имеют право на привилегии по всей стране, а конкретные виды поддержки, включая налоговые льготы, льготы по жилью, транспорту, медицине и другие выплаты, определяются местными органами власти.

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