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Минтруд РФ: каждому пожилому гражданину со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Минтруд РФ: каждому пожилому гражданину со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

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Согласно информации от Министерства труда, ветераны труда, помимо пенсии, обычно имеют доступ к разнообразным льготам и дополнительным выплатам. Среди них - регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Министерство труда подчеркивает, что процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и соответствующие условия определены законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения данного статуса требуется предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса "Ветеран труда" принимается губернатором или другими органами государственной власти региона.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%. В текущем году ветераны труда будут получать дополнительное вознаграждение к своей пенсии. Министерство труда подчеркивает, что лицо со статусом "Ветеран труда" имеет право на дополнительные надбавки к пенсии.

Чтобы стать ветераном труда, необходимо иметь определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями СССР или России, почетные звания, награды Президента России или ведомственные знаки отличия за долгий трудовой стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Также требуется общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сохранение статуса ветерана труда имеет особенности: приобретение статуса на уровне региона предоставляет льготы только в данном регионе и прекращается при переезде. Федеральные ветераны имеют право на льготы по всей стране. Виды поддержки, включая налоговые льготы, привилегии по жилью, транспорту, медицине и другие выплаты, устанавливаются органами власти на местном уровне.

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