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Минтруд РФ: каждому пожилому гражданину со званием «Ветеран труда» положена прибавка к пенсии в 2024 году

Минтруд РФ: каждому пожилому гражданину со званием «Ветеран труда» положена прибавка к пенсии в 2024 году

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Согласно информации от Министерства труда, ветераны труда, кроме пенсии, часто получают различные льготы и доплаты. Среди них - регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Министерство труда отмечает, что процедура присвоения статуса "ветеран труда" и условия для этого определены законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения данного статуса необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса "ветеран труда" принимается губернатором или другими органами государственной власти региона.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%. В текущем году ветераны труда будут получать дополнительное вознаграждение к своей пенсии. Министерство труда информирует, что лицо, обладающее статусом "ветеран труда", имеет право на дополнительные надбавки к пенсии.

Напомним, что для получения статуса ветерана труда необходимо иметь определенные заслуги перед страной, такие как ордена или медали СССР или России, почетные звания, награды президента России или ведомственные знаки отличия за долгий трудовой стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере. Также требуется общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, сохранение статуса имеет свои особенности. Если человек получает статус ветерана труда на уровне региона, то он имеет право на льготы только в данном регионе и теряет их при переезде. Федеральные льготники имеют право на привилегии по всей стране. Виды поддержки, включая налоговые льготы, льготы по жилью, транспорту, медицине и другие выплаты, устанавливаются местными органами власти.

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