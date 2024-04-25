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Минтруд: каждому пожилому гражданину со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Минтруд: каждому пожилому гражданину со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

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Согласно информации от Министерства труда, ветераны труда, помимо пенсии, имеют доступ к различным льготам и дополнительным выплатам. Среди них - регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Министерство труда подчеркивает, что процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и условия для этого определены законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения статуса необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса принимается губернатором или другими органами государственной власти региона.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%. В текущем году ветераны труда получат дополнительное вознаграждение к пенсии. Лица с статусом "Ветеран труда" имеют право на дополнительные надбавки к пенсии.

Для становления ветераном требуется иметь заслуги перед страной, такие как награды орденами, медалями СССР или России, почетные звания или награды Президента России. Требуется также общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сохранение статуса ветерана труда имеет свои особенности. Лица, получившие статус на уровне региона, имеют право на льготы только в данном регионе и теряют их при переезде. Федеральные ветераны имеют право на привилегии по всей стране, включая налоговые льготы и другие выплаты, устанавливаемые местными органами власти.

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