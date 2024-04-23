Минтруд: каждому пенсионеру РФ со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Согласно информации Министерства труда, ветераны труда, помимо пенсий, обычно имеют доступ к различным льготам и дополнительным выплатам. Среди них - регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Министерство труда отмечает, что процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и условия для этого определены законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения данного статуса необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении этого статуса принимается губернатором или другими органами государственной власти региона.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%. В текущем году ветераны труда будут получать дополнительное вознаграждение к своей пенсии. Лица с статусом "Ветеран труда" имеют право на дополнительные надбавки к пенсии.

Чтобы стать ветераном труда, необходимо иметь определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями СССР или России, почетные звания, награды Президента России или ведомственные знаки отличия за долгий трудовой стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Требуется также общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сохранение статуса имеет свои особенности. Если человек приобретает статус ветерана труда на уровне региона, то он имеет право на льготы только в данном регионе и теряет их при переезде. Федеральные ветераны имеют право на привилегии по всей стране. Виды поддержки, включая налоговые льготы, льготы по жилью, транспорту, медицине и другие выплаты, устанавливаются местными органами власти.