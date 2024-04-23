Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Минтруд: каждому пенсионеру РФ со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Минтруд: каждому пенсионеру РФ со званием «Ветеран труда» положена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Подписаться в Telegram

Согласно информации Министерства труда, ветераны труда, помимо пенсий, обычно имеют доступ к различным льготам и дополнительным выплатам. Среди них - регулярные пособия и привилегии при оплате жилья, коммунальных услуг, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Министерство труда отмечает, что процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и условия для этого определены законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения данного статуса необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении этого статуса принимается губернатором или другими органами государственной власти региона.

С 1 февраля 2024 года размер дополнительной выплаты к пенсии увеличился на 11,9%. В текущем году ветераны труда будут получать дополнительное вознаграждение к своей пенсии. Лица с статусом "Ветеран труда" имеют право на дополнительные надбавки к пенсии.

Чтобы стать ветераном труда, необходимо иметь определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями СССР или России, почетные звания, награды Президента России или ведомственные знаки отличия за долгий трудовой стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Требуется также общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сохранение статуса имеет свои особенности. Если человек приобретает статус ветерана труда на уровне региона, то он имеет право на льготы только в данном регионе и теряет их при переезде. Федеральные ветераны имеют право на привилегии по всей стране. Виды поддержки, включая налоговые льготы, льготы по жилью, транспорту, медицине и другие выплаты, устанавливаются местными органами власти.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

компания от тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

установка входной двери в квартиру цена в Новосибирске

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

Новости Казани

день назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

день назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара

Новости Казани

17 часов назад

Казанцев ждет 6-дневная рабочая неделя
Новости Казани
17 часов назад

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани уже с 23 апреля стартуют опрессовки тепловодов тепловых сетей

Новости Казани

17 часов назад

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды
Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана
Новости Татарстана
13 часов назад

Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

Новости Татарстана

18 часов назад

Гендиректором казанского «Водоканала» стал Рустам Абдулхаков

Новости Татарстана

19 часов назад

Главное событие в бизнес-индустрии Татарстана: торжественный финал регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия" в Татарстане!

Новости Татарстана

19 часов назад

Отопительный сезон 2024 в Челнах окончен – он был короче предыдущего на 11 дней
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
4 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году