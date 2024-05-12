Минобороны заявили, что в дом в Белгороде попал осколок сбитой ракеты ВСУ

У дома на лице Щорса в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, обрушилась крыша, под новыми завалами находятся спасатели. Об этом сообщает ТАСС.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.



Минобороны России подтвердило нападение Вооруженных сил Украины на жилые кварталы Белгорода, используя тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и RM-70 Vampire.

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород», — передало ведомство.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела Белгорода и попадания снаряда в десятиэтажку. Дело возбуждено по статье о террористическом акте.

Глава ведомства Бастрыкин поручил направить криминалистов и экспертов из Центрального аппарата ведомства.

Ранее мы писали о том, что снаряд ВСУ попал в 10-этажный дом в Белгороде и сложил целый подъезд.