Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Минобороны заявили, что в дом в Белгороде попал осколок сбитой ракеты ВСУ

У дома на лице Щорса в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, обрушилась крыша, под новыми завалами находятся спасатели.

Подписаться в Telegram

У дома на лице Щорса в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, обрушилась крыша, под новыми завалами находятся спасатели. Об этом сообщает ТАСС.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

Минобороны России подтвердило нападение Вооруженных сил Украины на жилые кварталы Белгорода, используя тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и RM-70 Vampire.

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород», — передало ведомство.
ГСУ СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела Белгорода и попадания снаряда в десятиэтажку. Дело возбуждено по статье о террористическом акте.

Глава ведомства Бастрыкин поручил направить криминалистов и экспертов из Центрального аппарата ведомства.

Ранее мы писали о том, что снаряд ВСУ попал в 10-этажный дом в Белгороде и сложил целый подъезд.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

поморить тараканов в квартире в москве санслужба

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Интересное в Казани

3 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

укладка декоративного камня цена работы за м2 в Москве

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Казани

17 часов назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

18 часов назад

Артем Лукоянов может покинуть «Ак Барс»

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ изменится график движения теплоходов «Метеор» до Свияжска

Новости Татарстана

день назад

Ночью жители РТ наблюдали северное сияние
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

3 минуты назад

В Татарстане увеличат зарплаты госслужащих

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

43 минуты назад

Реунков и Дмитриева стали чемпионами марафона в рамках чемпионата России
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

час назад

Минниханов посетил Чистопольский район и оценил ход весенне-полевых работ

Новости Казани

2 часа назад

Женщина выстрелила в голову своему бойфренду в Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани стартовал второй день юбилейного «Казанского марафона»
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
2 дня назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева