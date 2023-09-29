Минобороны: мужчинам определенного возраста с 1 октября начнут приходить повестки

В 2023 году изменения в правилах призыва затронут только молодых людей до 27 лет, не включая нынешних новобранцев. По словам юриста Юрия Иванова, граждане России, достигающие 27 лет на момент вступления нового закона в силу, будут освобождены от призыва и включены в запас. Лица, которым исполнилось 28 или 29 лет в 2023 году, уже находятся в запасе и не будут получать повестки.

С начала 2024 года призывной возраст будет увеличен до 30 лет. В призыв будут включены граждане РФ, родившиеся в 2006 году или ранее и не присутствующие в запасе.

Изначально предлагалось увеличить и сам возраст призыва (с 18 до 21 лет) и максимальный возраст призыва (с 27 до 30 лет). Министерство предлагало такое изменение с целью привлечь в армию зрелых людей с высшим образованием, профессиональными навыками и широким кругозором. Однако позже были внесены изменения, так как оказалось, что многие призывники стремятся служить именно в 18 лет.

Кроме увеличения максимального призывного возраста до 30 лет, также был повышен возраст отсрочки от армии для сотрудников сферы информационных технологий.

За уклонение от явки в военкомат без весомой причины будет налагаться штраф. Максимальная сумма штрафа составит 30 тысяч рублей, а не 50 тысяч, как было предложено ранее, сообщает издание iz.ru.

Напомним, что осенний призыв будет проходить по расписанию, а повестки будут отправляться с 1 октября.