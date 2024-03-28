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Министр обороны Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации для создания санитарной зоны на границе с Украиной

Министр обороны Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации для создания санитарной зоны на границе с Украиной

vrubcovske.ru

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Министр обороны России Сергей Шойгу опроверг слухи о новой волне мобилизации, направленной на создание буферной зоны на украинской территории.

Он заявил, что такая стратегия не соответствует рациональному подходу. Буферная зона, как правило, представляет собой территорию, разделяющую границы стран для предотвращения конфликтов. В контексте нынешней ситуации это касается обеспечения безопасности российских приграничных регионов.

Президент России Владимир Путин ранее упоминал о создании такой зоны как мере предосторожности против военных угроз, а Дмитрий Песков, представитель Кремля, подчеркнул, что основной целью является защита граждан и инфраструктуры от внешних агрессий, сообщает m24.ru.

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