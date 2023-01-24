Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление, касающееся мобилизованных. Им утвержден порядок выплат для этой категории военнослужающих, сам приказ доступен на портале правовой информации

"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы", — говорится в документе.

Согласно приказу, мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения с нее. Если военный заключил контракт, выплата производится до дня его вступления в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в течение этого месяца.

В документе также отмечается, что военнослужащий получает ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием за текущий месяц.

В оборонном ведомстве также сообщали, что военные будут получать денежное довольствие с надбавками, "как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач".