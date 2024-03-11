Министр обороны РФ Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения
militaryplatform.ru
Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу представил новый список заболеваний и болезней, которые являются основанием для полного освобождения от прохождения контрактной службы в период мобилизации или военного положения.
Согласно представленному списку, в него включены следующие заболевания:
- ВИЧ;
- Гепатит В;
- Гепатит С;
- Активные формы туберкулеза;
- Сахарный диабет первого типа;
- Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ;
- Бронхиальная астма средней степени тяжести;
- Отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки;
- Последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.
Эти ограничения связаны с тем, что данные заболевания могут существенно ограничить способность граждан выполнять военные обязанности в условиях мобилизации или военного положения. В частности, такие заболевания, как ВИЧ и гепатиты, могут представлять риск для других военнослужащих в случае контакта с кровью или другими биологическими жидкостями. Психические и поведенческие расстройства, а также последствия инсультов, могут снизить эффективность выполнения военных задач.
Публикация данного списка призваны обеспечить эффективность военной службы в случае мобилизации или введения военного положения.
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