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Министр обороны РФ Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения

Министр обороны РФ Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения

militaryplatform.ru

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Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу представил новый список заболеваний и болезней, которые являются основанием для полного освобождения от прохождения контрактной службы в период мобилизации или военного положения.

Согласно представленному списку, в него включены следующие заболевания:

  • ВИЧ;
  • Гепатит В;
  • Гепатит С;
  • Активные формы туберкулеза;
  • Сахарный диабет первого типа;
  • Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ;
  • Бронхиальная астма средней степени тяжести;
  • Отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки;
  • Последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.

Эти ограничения связаны с тем, что данные заболевания могут существенно ограничить способность граждан выполнять военные обязанности в условиях мобилизации или военного положения. В частности, такие заболевания, как ВИЧ и гепатиты, могут представлять риск для других военнослужащих в случае контакта с кровью или другими биологическими жидкостями. Психические и поведенческие расстройства, а также последствия инсультов, могут снизить эффективность выполнения военных задач.

Публикация данного списка призваны обеспечить эффективность военной службы в случае мобилизации или введения военного положения.

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