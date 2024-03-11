Министр обороны РФ Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу представил новый список заболеваний и болезней, которые являются основанием для полного освобождения от прохождения контрактной службы в период мобилизации или военного положения.

Согласно представленному списку, в него включены следующие заболевания:

ВИЧ;

Гепатит В;

Гепатит С;

Активные формы туберкулеза;

Сахарный диабет первого типа;

Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ;

Бронхиальная астма средней степени тяжести;

Отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки;

Последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.

Эти ограничения связаны с тем, что данные заболевания могут существенно ограничить способность граждан выполнять военные обязанности в условиях мобилизации или военного положения. В частности, такие заболевания, как ВИЧ и гепатиты, могут представлять риск для других военнослужащих в случае контакта с кровью или другими биологическими жидкостями. Психические и поведенческие расстройства, а также последствия инсультов, могут снизить эффективность выполнения военных задач.

Публикация данного списка призваны обеспечить эффективность военной службы в случае мобилизации или введения военного положения.