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Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

В последнем решении Министерства обороны России...

rutube.ru

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В последнем решении Министерства обороны России, оглашенном министром Андреем Белоусовым, было заявлено о начале осеннего призыва 2024 года.

Это решение основано на указе президента Владимира Путина и направлено на пополнение рядов Вооруженных сил новыми солдатами и увольнение тех, кто завершил службу.

Детали и масштабы призыва

С октября по декабрь 2024 года, в рамках утвержденного приказа, 133 тысячи российских граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не числящихся в запасе, будут призваны на военную службу. Этот шаг является частью систематической стратегии Министерства обороны по обеспечению кадровых потребностей армии.

Подтверждение от Генштаба

В ответ на общественные вопросы о продолжительности службы, генерал-полковник Евгений Бурдинский из Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба подтвердил, что срок службы останется прежним. Это заявление призвано обеспечить предсказуемость для призывников и их семей, а также стабильность в планировании военных кадров.

Значение и влияние приказа

Подписание этого приказа министром обороны и соответствующие указы президента символизируют продолжение политики регулярного обновления военного состава. Это критически важно для поддержания оперативной готовности и эффективности российской армии. Такие меры напрямую влияют на жизнь многих молодых людей, ставя перед ними как вызовы, так и возможности для службы своей стране.

В процессе осеннего призыва важное место занимают не только количество призываемых, но и качество их подготовки, обучение, адаптация к военной жизни, а также соблюдение их прав во время службы.

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