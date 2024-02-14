Миллионы яиц из России уехали за рубеж: что станет с ценами

Яйца только кажутся простым продуктом. Однако внезапно они оказались в эпицентре скандала из-за резкого повышения их цен.

Сергей Лисовский, депутат госдумы и вице-президент «Росптицесоюза», высказал свою точку зрения относительно ситуации с яйцами не только в России, но и в мировом масштабе.



Оказалось, что некоторые отечественные предприятия продвигают яйца на экспорт, получая прибыль в иностранной валюте. Однако следует ли этому уделять большое внимание? По словам Лисовского, объемы экспорта яиц являются невеликими и не оказывают значительного влияния на рынок, учитывая общий годовой спрос в 45 миллиардов штук.





Однако не все экспортируемые яйца предназначены для пищевого потребления. Часть из них используется для инкубации и выращивания птицы. Кроме того, стоит отметить, что Россия также импортирует яйца для инкубации из таких стран, как Нидерланды, Чехия и Германия.Интересно, что цена на пищевые яйца во всем мире крайне нестабильна. В США она может изменяться несколько раз в год, что создает определенные трудности для потребителей. Например, осенью 2022 года цена на десяток яиц составляла $1.5, затем в течение трех месяцев выросла до $4.3, после чего упала до 60 центов, и снова возросла до $1.8.В Уфе цены на яйца снова начали расти. На данный момент самые доступные яйца продаются в супермаркете "Ашан" по цене менее 90 рублей за десяток яиц категории С1. В "О'кей" самые дешевые яйца стоят 115 рублей, а в сети "Магнит" - почти 100 рублей.