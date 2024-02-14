Новости России
· Артем Акчурин

Миллионы яиц из России уехали за рубеж: что станет с ценами

Миллионы яиц из России уехали за рубеж: что станет с ценами

sibru.com

Подписаться в Telegram

Яйца только кажутся простым продуктом. Однако внезапно они оказались в эпицентре скандала из-за резкого повышения их цен.

Сергей Лисовский, депутат госдумы и вице-президент «Росптицесоюза», высказал свою точку зрения относительно ситуации с яйцами не только в России, но и в мировом масштабе.

Оказалось, что некоторые отечественные предприятия продвигают яйца на экспорт, получая прибыль в иностранной валюте. Однако следует ли этому уделять большое внимание? По словам Лисовского, объемы экспорта яиц являются невеликими и не оказывают значительного влияния на рынок, учитывая общий годовой спрос в 45 миллиардов штук.

Однако не все экспортируемые яйца предназначены для пищевого потребления. Часть из них используется для инкубации и выращивания птицы. Кроме того, стоит отметить, что Россия также импортирует яйца для инкубации из таких стран, как Нидерланды, Чехия и Германия.

Интересно, что цена на пищевые яйца во всем мире крайне нестабильна. В США она может изменяться несколько раз в год, что создает определенные трудности для потребителей. Например, осенью 2022 года цена на десяток яиц составляла $1.5, затем в течение трех месяцев выросла до $4.3, после чего упала до 60 центов, и снова возросла до $1.8.

В Уфе цены на яйца снова начали расти. На данный момент самые доступные яйца продаются в супермаркете "Ашан" по цене менее 90 рублей за десяток яиц категории С1. В "О'кей" самые дешевые яйца стоят 115 рублей, а в сети "Магнит" - почти 100 рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

служба по очистке квартиры от черной плесени

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

прокат детских весов в Новосибирске

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой