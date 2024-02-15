Миллионы яиц из России уехали за рубеж: что произойдет с ценами

Цены на яйца взлетели до небес и вновь оказались в центре внимания. Вице-спикер Государственной Думы, заместитель председателя «Росптицзсоюза» Сергей Лисовский высказал свою точку зрения по этому вопросу, остановившись на ситуации с яйцами в России и за рубежом.

Было установлено, что некоторые российские компании отправляют яйца на экспорт, пользуясь преимуществами валюты. Однако, по мнению Лисовского, объем экспорта относительно невелик и не окажет существенного влияния на рынок яиц, который потребляет 45 миллиардов яиц в год. Тем не менее не все экспортируемые яйца являются съедобными. Некоторые используются для инкубации. Отмечается, что Российская Федерация импортирует инкубационные яйца из других стран, таких как Германия, Чехия и Нидерланды.

Также известно, что стоимость куриных яиц во всем мире крайне нестабильна. В Америке они могут колебаться несколько раз в год, что создает проблемы для потребителей. Так, осенью 2022 года цена десятка яиц составляла 1,5 доллара США, за три месяца она выросла до 4,3 доллара США, затем упала до 60 центов и снова выросла до 1,8 доллара США.

Самые доступные яйца в популярной категории С1 сейчас можно приобрести в «Ашане» по цене менее 90 рублей за 10 штук. В «Окей» самые дешевые яйца стоят 115 рублей, а в «Магните» - почти 100 рублей, сообщает news102.