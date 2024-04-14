Михаил Мишустин сообщил размер новой пенсии: россияне заискрились, узнав сумму выплаты

В 2024 году российские пенсионеры увидят изменения в своих пенсионных выплатах, которые будут осуществляться поэтапно.

В конце 2023 года президент Владимир Путин утвердил индексацию пенсий на 7,5%, что привело к увеличению страховой части пенсии на 1 572 рубля с начала 2024 года. Это привело к росту средней пенсии и фиксированной надбавки к страховой пенсии.

Особое внимание будет уделено людям старше 80 лет и инвалидам I группы, для которых с марта будет значительно увеличена фиксированная надбавка. В апреле также планируется индексация социальных пенсий на 7,5%, что затронет пенсионеров с недостаточным стажем или пенсионными баллами.

Кроме того, в апреле будет увеличена государственная пенсия для определенных категорий населения, включая ветеранов, пострадавших от катастроф и других заслуженных групп. В августе планируется пересмотр стоимости пенсионного балла, что повлияет на пенсии работающих пенсионеров. В октябре ожидается индексация военных пенсий, обеспечивая дополнительную финансовую поддержку военнослужащим.

Эти изменения подчеркивают важность государственной поддержки пенсионеров и отражают стремление улучшить их финансовое положение в контексте текущей экономической ситуации в стране.