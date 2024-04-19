Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Михаил Мишустин огласил сумму новой пенсии: граждане РФ затанцевали, услышав размер выплаты

Михаил Мишустин огласил сумму новой пенсии: граждане РФ затанцевали, услышав размер выплаты

myseldon.com

Подписаться в Telegram

В 2024 году, по инициативе президента Путина, Россия внесла существенные изменения в пенсионное законодательство, направленные на значительное улучшение условий жизни пенсионеров.

Основные нововведения:

  • Автоматическая индексация пенсий: Пенсии будут автоматически индексироваться ежегодно на 7,5%, что соответствует прогнозируемому росту стоимости жизни. Это изменение направлено на поддержание покупательной способности пенсионеров.
  • Повышение пенсионных выплат: Средняя страховая пенсия по старости теперь составляет 23 449 рублей, а фиксированная надбавка увеличена до 8134,9 рубля.
  • Поддержка уязвимых категорий: Введены удвоенные фиксированные выплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, что значительно увеличивает их месячный доход.

Преимущества автоматической системы перерасчета:

Эта система исключает необходимость для пенсионеров обращаться в пенсионные органы для пересмотра выплат, делая процесс более удобным и доступным. Такое нововведение не только повышает эффективность работы пенсионной системы, но и уменьшает бюрократическую нагрузку на пенсионеров.

Эти изменения способствуют не только повышению благосостояния старшего поколения, но и обеспечивают более стабильную экономическую среду для старения населения. Помимо улучшения качества жизни пенсионеров, нововведения стимулируют внутренний спрос и поддерживают экономическую активность, благодаря увеличенному потоку денежных средств в экономику.

Существенные изменения в пенсионной системе России в 2024 году отражают приверженность государства к созданию более справедливых и устойчивых условий для всех граждан. Это свидетельствует о стратегическом подходе к социальной политике, направленном на обеспечение достойной жизни пенсионеров в условиях современных экономических вызовов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

Новости России

20 минут назад

Авито начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта, запуская магистратуру по Data Science в МФТИ

обработка тяжелым дымом от тараканов цена кв м

Новости Татарстана

день назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

замена фильтра для воды в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

день назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

2 погибших: водитель Maybach протаранил «Ниву» под Зеленодольском
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Новости Татарстана

час назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Интересное в Казани

день назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
7 часов назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

3 часа назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

4 часа назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Новости Татарстана

4 часа назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
4 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»