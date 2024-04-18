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Михаил Мишустин огласил сумму новой пенсии: граждане РФ засияли, услышав размер выплаты

Михаил Мишустин огласил сумму новой пенсии: граждане РФ засияли, услышав размер выплаты

2023god.com

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В 2024 году, по инициативе президента Владимира Путина, были внедрены значительные изменения в пенсионное законодательство России, направленные на повышение уровня жизни пенсионеров.

Среди ключевых нововведений — автоматическая индексация пенсий и увеличение выплат для определенных категорий граждан.

Закон предусматривает ежегодную индексацию пенсий на 7,5%, что соответствует ожидаемому росту стоимости жизни. В результате, средняя страховая пенсия по старости была поднята до 23 449 рублей, а фиксированная надбавка теперь составляет 8134,9 рубля.

Особое внимание уделено поддержке наиболее уязвимых слоев пенсионеров — лиц старше 80 лет и инвалидов I группы. Для них введена удвоенная фиксированная выплата, значительно увеличивающая их доход.

Внедрение системы автоматического перерасчета пенсий позволяет избежать необходимости личного обращения пенсионеров в пенсионные органы для пересмотра выплат, что делает процесс более удобным и эффективным.

Эти меры демонстрируют стремление государства к улучшению условий жизни пенсионеров, учитывая экономические вызовы и направлены на обеспечение стабильности и финансовой поддержки старшего поколения.

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