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Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: россияне засияли, услышав сумму выплаты

Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: россияне засияли, услышав сумму выплаты

rusdtp.ru

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В 2024 году российские пенсионеры увидят изменения в своих пенсионных выплатах, развернувшиеся в несколько фаз.

В конце 2023 года, президент Владимир Путин одобрил план индексации пенсий на 7,5%, что привело к увеличению страховой части пенсии на 1 572 рубля с начала 2024 года. В результате, средняя пенсия выросла, а также возросла фиксированная надбавка к страховой пенсии.

Особое внимание уделяется лицам старше 80 лет и инвалидам I группы, для которых с марта предусмотрено значительное увеличение фиксированной надбавки. В апреле ожидается индексация социальных пенсий на 7,5%, что затронет пенсионеров без достаточного стажа или пенсионных баллов.

Помимо этого, апрель принесет увеличение государственных пенсий для определенных групп населения, включая ветеранов, пострадавших от катастроф, и других заслуженных групп. В августе планируется пересмотр стоимости пенсионного балла, что повлияет на пенсии работающих пенсионеров. В октябре ожидается индексация военных пенсий, обеспечивая дополнительную финансовую поддержку военнослужащим.

Эти изменения подчеркивают важность государственной поддержки пенсионеров и отражают стремление улучшить их финансовое положение в контексте текущей экономической ситуации в стране.

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