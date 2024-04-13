Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: россияне заискрились, узнав сумму выплаты

Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: россияне заискрились, узнав сумму выплаты

Подписаться в Telegram

В 2024 году пенсионеры в России будут свидетелями изменений в своих пенсионных выплатах, которые произойдут поэтапно.

В конце 2023 года президент Владимир Путин утвердил план индексации пенсий на 7,5%, что привело к увеличению страховой части пенсии на 1 572 рубля с начала 2024 года. Это привело к росту средней пенсии и фиксированной надбавки к страховой пенсии.

Особое внимание будет уделено лицам старше 80 лет и инвалидам I группы, для которых с марта предусмотрено значительное увеличение фиксированной надбавки. В апреле ожидается индексация социальных пенсий на 7,5%, что затронет пенсионеров без достаточного стажа или пенсионных баллов.

Кроме того, в апреле произойдет увеличение государственных пенсий для определенных групп населения, включая ветеранов, пострадавших от катастроф и другие заслуженные группы. В августе планируется пересмотр стоимости пенсионного балла, что повлияет на пенсии работающих пенсионеров. В октябре ожидается индексация военных пенсий, обеспечивая дополнительную финансовую поддержку военнослужащим.

Эти изменения подчеркивают важность государственной поддержки пенсионеров и отражают стремление улучшить их финансовое положение в контексте текущей экономической ситуации в стране.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

сеточки на вентиляционные решетки от тараканов

Новости Татарстана

день назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Новости Татарстана

день назад

Труп пенсионерки в Татарстане вывозили в ковше трактора

поддерживающая уборка цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

Новости Татарстана

день назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Казани

6 часов назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

Новости Татарстана

день назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Новости Татарстана
день назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

5 часов назад

Более 275 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Казани

5 часов назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать

Новости Казани

6 часов назад

На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

день назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

день назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
4 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.