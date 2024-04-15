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Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: граждане страны засияли, услышав сумму выплаты

Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: граждане страны засияли, услышав сумму выплаты

ptoday.ru

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В 2024 году российские пенсионеры встретят ключевые обновления в системе пенсионных выплат, одобренные решением президента Владимира Путина.

План включает индексацию страховых пенсий на 7,5%, что приведет к увеличению средней пенсии до 22 605 рублей, а средней страховой пенсии по старости до 23 449 рублей с начала года.

Фиксированная надбавка к страховой пенсии тоже испытает рост, достигая 8 134,9 рубля с января. Отдельное внимание уделено повышению поддержки лиц старше 80 лет и инвалидов I группы, которым с марта начисляется удвоенная надбавка в размере 16 269,76 рубля.

Апрельские обновления затронут социальные пенсии, которые увеличатся на 7,5%, поднимая среднюю выплату до 13 455 рублей. Эти пенсии назначаются лицам, не имеющим необходимого стажа или пенсионных баллов для страховой пенсии.

Помимо этого, в апреле запланировано повышение государственных пенсий для около 700 тыс. человек, включая участников ВОВ и пострадавших от техногенных катастроф.

В августе предусмотрен пересмотр стоимости пенсионного балла, который возрастет до 133,05 рубля, а октябрь принесет индексацию военных пенсий на 4,5%, охватывая военных и лиц, приравненных к ним статусом.

Эти шаги направлены на улучшение жизни пенсионеров в России, демонстрируя стремление государства обеспечить более солидную социальную поддержку старшему поколению.

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