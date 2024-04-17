Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии: граждане РФ засияли, услышав сумму выплаты

В 2024 году в Российской Федерации были внедрены значимые изменения в пенсионное законодательство, подписанные президентом Владимиром Путиным, направленные на улучшение материального положения пенсионеров.

Закон предусматривает автоматическую индексацию пенсий на 7,5%, что соответствует ожидаемому росту стоимости жизни, включая повышение цен на товары и услуги. Это позволило увеличить среднюю страховую пенсию по старости до 23 449 рублей и поднять фиксированную надбавку до 8134,9 рубля.

Особое внимание уделено поддержке пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, которым предоставлена удвоенная фиксированная выплата. Система автоматического перерасчета пенсий исключает необходимость обращения в пенсионные органы, обеспечивая своевременное и точное начисление пенсионных выплат.

Эти меры подчеркивают стремление государства к улучшению жизни пенсионеров и ответ на экономические вызовы современности, обеспечивая значительный шаг к более справедливой социальной политике.