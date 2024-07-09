Метеорологи рассказали, когда закончится ужасная жара: новый прогноз

После длительного периода экстремальной жары, охватившей Центральную Россию и Поволжье, синоптики анонсируют значительное понижение температур, ожидаемое на предстоящие выходные. Это изменение погодных условий обещает принести желанное охлаждение жителям данных регионов.

Динамика температурных показателей

В ближайшие дни ожидается, что максимальная температура воздуха может достигнуть до +32C. Однако уже с понедельника, 8 июля, прогнозируется снижение до более умеренных +21C. В течение следующих дней температура продолжит падать, достигая днем около +28C, а ночью – около +18C. К концу недели ожидается, что дневные температуры будут варьироваться между +23C и +24C, при ночных значениях в районе +13C до +16C.

Прогноз осадков

С приходом более прохладной погоды регион также ожидает осадки. В пятницу прогнозируется умеренный дождь, объемом приблизительно 5.7 мм, а в субботу — более сильные осадки, достигающие до 17 мм. Однако к воскресенью ситуация улучшится, и ожидается ясная и солнечная погода.

Ветровые условия

Умеренный ветер, достигающий скорости 3-4 метра в секунду, также будет способствовать снижению температур и улучшению атмосферных условий.

Это предстоящее похолодание станет значительным облегчением для жителей Центральной России и Поволжья, которые переживали значительные неудобства из-за продолжительной жары. Изменения в погоде обещают стабильный и комфортабельный период, благоприятствующий наслаждению более прохладным и приятным летом.