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Метеорологи рассказали, когда закончится страшная жара: новый прогноз

После периода знойной жары, который доминировал в Центральной России и Поволжье, синоптики предвещают резкое похолодание уже на ближайшие выходные. Согласно последним метеорологическим прогнозам, температурные показатели начнут снижаться.

drive2.ru

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После периода знойной жары, который доминировал в Центральной России и Поволжье, синоптики предвещают резкое похолодание уже на ближайшие выходные. Согласно последним метеорологическим прогнозам, температурные показатели начнут снижаться, принеся долгожданное облегчение региону.

Детали прогноза

Максимальная температура воздуха достигнет +32C, однако с понедельника 8 июля ожидается спад до +21C. В последующие дни температура продолжит уменьшаться, достигнув +28C днем и +18C ночью к понедельнику. К концу недели дневные температуры будут колебаться в пределах +23...+24C, с ночными значениями около +13...+16C.

Ожидаемые осадки

С приходом похолодания в регионе также прогнозируются осадки. В пятницу ожидается умеренный дождь объемом около 5.7 мм, а в субботу — более интенсивные осадки до 17 мм. Несмотря на дожди, к воскресенью погода улучшится, обещая ясное и солнечное небо.

Ветровые условия

Умеренная скорость ветра, достигающая 3-4 метров в секунду, поможет сделать атмосферу более приятной и способствует улучшению погодных условий.

Это ожидаемое похолодание является значимым облегчением для жителей Центральной России и Поволжья, которые испытывали значительные неудобства из-за высоких температур последних недель. Предстоящие изменения в погодных условиях обещают стабильный и комфортный период, который позволит жителям насладиться более прохладным и приятным летом.

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