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Метеорологи рассказали, когда закончится адская жара: новый прогноз

После продолжительной жары, охватившей Центральную Россию и Поволжье, метеорологи прогнозируют значительное похолодание, которое начнется уже в ближайшие выходные.

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После продолжительной жары, охватившей Центральную Россию и Поволжье, метеорологи прогнозируют значительное похолодание, которое начнется уже в ближайшие выходные.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха 7 июля днем составит +32 градуса Цельсия, но к ночи опустится до +21 градуса. Далее ожидается дальнейшее снижение температур: к понедельнику воздух прогреется только до +28 градусов днем, а ночью опустится до +18 градусов.

К концу недели жители региона могут ожидать еще большего похолодания, с дневными температурами около +23...+24 градусов и ночными — +13...+16 градусов.

Следует отметить, что кроме похолодания, в регионе ожидаются осадки: в пятницу прогнозируется умеренный дождь, объемом около 5,7 мм, а в субботу — более интенсивные осадки до 17 мм. Однако к воскресенью погода улучшится, предоставляя ясное и солнечное небо.

Умеренная скорость ветра, достигающая 3-4 метров в секунду, также способствует улучшению погодных условий, делая атмосферу более приятной для жителей региона.

Это ожидаемое похолодание и улучшение погоды принесет желанное облегчение для жителей Центральной России и Поволжья, которые страдали от высоких температур в последние недели. Эти изменения в погоде обещают более стабильный и комфортный период лета.

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