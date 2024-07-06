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Метеорологи рассказали, когда закончится адова жара: новый прогноз

По последним данным метеорологов, жаркий период в Центральной России и Поволжье вскоре сменится более комфортными температурами. В ближайшие дни регион ждёт заметное похолодание, которое начнётся уже в ближайшие выходные.

mykaleidoscope.ru

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По последним данным метеорологов, жаркий период в Центральной России и Поволжье вскоре сменится более комфортными температурами. В ближайшие дни регион ждёт заметное похолодание, которое начнётся уже в ближайшие выходные.

Согласно прогнозу, максимальная температура воздуха 7 июля днём достигнет +32 градусов Цельсия, ночью температура снизится до +21 градуса. Однако уже в понедельник ожидается умеренное снижение температуры: днём воздух прогреется до +28 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +18 градусов.

К выходным температура в центральных регионах станет ещё более комфортной: днём ожидается +23...+24 градуса, а ночью — +13...+16 градусов. Помимо снижения температуры, регион ждут и осадки: в пятницу прогнозируется умеренный дождь с количеством осадков в 5,7 мм, а в субботу — сильные дожди с выпадением до 17 мм осадков. В воскресенье погода станет ясной и солнечной.

Скорость ветра также останется умеренной, составляя 3-4 метра в секунду. Это дополнительно способствует улучшению атмосферных условий в регионе.

Эти изменения погоды должны принести значительное облегчение жителям Центральной России и Поволжья, которые страдали от высоких температур последних недель. Ожидается, что улучшение погодных условий позволит региону перейти к более стабильному и комфортному летнему климату.

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