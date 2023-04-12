Марочко рассказал, как и с чего ВСУ начнут свое обещанное контрнаступление

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Украина свое обещанное на весь мир контрнаступление начнет с массированных атак на военные объекты РФ, расположении у линии соприкоснования. Также в приграничных территориях стоит ждать "мерзких и подлых" провокаций.

Одной из ключевых целей ВСУ станут склады, пункты размещения военных ВС РФ, пишет EurAsia Daily.

Киевская власть делает большую ставку на информационные "бомбы". Так, готовится "чудовищная провокация", которая направлена на отвлечение внимания от фронта непосредственно. В жертвах провокации Киев, естественно, обвинит Россию.