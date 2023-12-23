«Мероприятия по мобилизации могут быть возобновлены в любое время»: в Минобороны ответили на запросы депутатов

Министерство обороны Российской Федерации окончательно решило вопрос о возвращении призванных граждан на родину после мобилизации в рядах Вооруженных Сил.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился в Минобороны с предложением сократить срок службы для призванных до одного года, исключая тех россиян, которые добровольно готовы служить дольше. Однако в ведомстве политику было отвечено, что ограничение службы до 1 года нецелесообразно, и призванные россияне, которые были включены в мобилизацию, будут находиться на военной службе до выхода официального указа Президента Владимира Путина о завершении мобилизации. Ответ Минобороны РФ на запрос депутата был опубликован в его телеграм-канале.

Ранее депутат Евгений Ступин – до того момента, как ему было присвоено статус иностранного агента – также обращался в Минобороны РФ с вопросом о завершении мобилизации после устных заявлений Министра обороны Сергея Шойгу и Верховного главнокомандующего Владимира Путина, а также о возможности окончательного возвращения призванных граждан на родину. Представители ведомства оперативно ответили Ступину, сообщив, что мероприятия по призыву призывников в России могут быть возобновлены в любой момент. Однако Минобороны отметило, что призванные россияне покинут службу только после окончания действия указа Президента от 21.09.2022 года о частичной мобилизации или по завершении их службы на Украине.