В последнем интервью телеканалу «Забайкалье», депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил о том, что в текущих условиях Россия не нуждается в дополнительной мобилизации.

Это высказывание вызвало широкий общественный интерес и было подробно освещено в медиа, сообщает Lenta.ru.

Основания против Мобилизации

Гурулев привел три ключевых аргумента в поддержку своей позиции:

Достаточное количество добровольцев: по словам депутата, армия России успешно пополняется за счет добровольцев, которые подписывают контракты с Министерством обороны. Этот факт подтверждается повышенным интересом к военной службе после недавних событий, таких как теракт в «Крокус Сити Холле», который стимулировал многих принять решение о вступлении в армию.

Возможности оборонно-промышленного комплекса: Гурулев также подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс обладает достаточными ресурсами для снабжения армии необходимым оборудованием и амуницией, что исключает необходимость мобилизации для увеличения военного потенциала.

Влияние на экономику: Последний аргумент касается экономической ситуации в стране. Депутат указал на серьезный дефицит рабочей силы, который может усугубиться в случае проведения мобилизации, так как это приведет к выведению большого числа людей из экономически активного населения.

Общественный и политический Резонанс

Высказывания Гурулева нашли отклик и поддержку среди других политических деятелей, включая депутата Госдумы Виктора Соболева, который также выразил уверенность в том, что текущих добровольцев достаточно для выполнения задач, поставленных перед вооруженными силами, и мобилизация не потребуется.

Эти заявления резонируют с общей политической стратегией России, направленной на минимизацию социального и экономического напряжения в обществе, и демонстрируют стремление государства к стабилизации ситуации в стране без дополнительного вовлечения граждан в военные действия.

Позиция Гурулева и его коллег по Госдуме отражает текущее направление российской внутренней и внешней политики, ориентированной на обеспечение обороноспособности страны с минимальными социальными издержками. Эти заявления становятся важным элементом публичного диалога о будущем России и ее армии в условиях меняющегося мирового порядка.

