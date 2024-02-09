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Мегасюрприз для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не придется

Мегасюрприз для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не придется

culturavrn.ru

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По заявлению эксперта Сергея Власова, пенсионерам в России предоставляется возможность отказаться от оплаты коммунальных платежей, если услуги окажутся ненадлежащего качества, сообщили в progorod43.

С февраля этого года пожилые россияне получили возможность не платить счета за отопление, если температура в их домах в течение длительного времени опускается ниже определенного порога. Что касается горячей воды, эти правила распространяются и на эту услугу, если вода окажется ненадлежащего качества, то её оплату также можно оспорить. За доказательства сойдут даже обычное фото или видео

С этого момента пенсионерам предполагается компенсация в половину стоимости услуги, если есть доказательства низкого качества обслуживания.

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