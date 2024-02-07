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Мегасюрприз для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не нужно

Мегасюрприз для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не нужно

dzen.ru

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Стало известно, что пожилые россияне имеют законную возможность освободиться от оплаты определенных коммунальных услуг, если у них возникли претензии к их качеству. Это право подтвердил эксперта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который отметил, что пожилым гражданам предоставляется право не оплачивать услуги в случае возникновения серьезных проблем.

С начала февраля 2024 года пенсионеры могут быть освобождены от оплаты отопления, если в их домах или квартирах длительное время будет наблюдаться низкая температура, не соответствующая установленной норме. Также такое право распространяется на горячее водоснабжение: в случае если качество воды не соответствует установленным санитарным нормам, пенсионерам будет предоставлено право не оплачивать данный вид услуги. Важно отметить, что теперь у пенсионеров появилась возможность гораздо проще доказать недобросовестное предоставление услуг: достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.

Более того, высшая судебная инстанция России подтвердила права пожилых россиян на получение компенсации в размере половины стоимости услуги, если имеются доказательства некачественного предоставления. Это решение призвано защитить интересы пожилых граждан и обеспечить им достойные условия проживания, пишет progorod43.

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