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Мегаподарок для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не нужно

Мегаподарок для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не нужно

build-experts.ru

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Российские пенсионеры теперь могут оспорить оплату по некоторым коммунальным платежам. Со слов эксперта Сергея Власова, пожилые россияне освобождаются от платы, если качество услуги вызывает сомнения, сообщает progorod43.

С 1 февраля 2024 года пожилые люди будут освобождены от оплаты счетов за отопление, если температура в доме или квартире длительное время сохраняет значение ниже порогового. Те же правила затронут и подачу горячей воды, они получат право не платить за эту услугу, если качество воды не соответствует определенным нормам. В наше время доказать недобросовестность поставщика услуг стало гораздо проще. Достаточно в виде доказательств предоставить фото или видео.

Верховный суд предоставил пенсионерам право на возврат 50% стоимости услуги, если будет доказано ее неподобающее качество.

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