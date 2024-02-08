Мегаподарок для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не нужно

Российские пенсионеры теперь могут оспорить оплату по некоторым коммунальным платежам. Со слов эксперта Сергея Власова, пожилые россияне освобождаются от платы, если качество услуги вызывает сомнения, сообщает progorod43.

С 1 февраля 2024 года пожилые люди будут освобождены от оплаты счетов за отопление, если температура в доме или квартире длительное время сохраняет значение ниже порогового. Те же правила затронут и подачу горячей воды, они получат право не платить за эту услугу, если качество воды не соответствует определенным нормам. В наше время доказать недобросовестность поставщика услуг стало гораздо проще. Достаточно в виде доказательств предоставить фото или видео.

Верховный суд предоставил пенсионерам право на возврат 50% стоимости услуги, если будет доказано ее неподобающее качество.