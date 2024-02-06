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Мегациклон «Ольга» надвигается на Россию: будут рекордные снегопады

Мегациклон «Ольга» надвигается на Россию: будут рекордные снегопады

tochka.by

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На столицу надвигается циклон «Ольга», который принесет рекордные снегопады. Уже завтра, 7 февраля, в Москве выпадет около 25% от стандартной месячной нормы осадков.

На базовой метеостанции ВДНХ сугробы вырастут на 7-10 сантиметров. Такие данные прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на среду, благодаря промежуточному гребню антициклона небо немного распогодится, но морозы усилятся. Температура опустится до минус 7-10 градусов Цельсия в Москве и до минус 7-12 градусов Цельсия в Подмосковье. Следующий циклон атмосферного фронта «Ольга» в Северном Атлантическом океане, принесет снегопады и метели с ухудшением видимости до 500 метров.

По словам Тишковца, за день может выпасть 9-12 миллиметров осадков, что составляет около четверти от обычной месячной нормы. Синоптик не исключает возможность побить рекорд осадков этого дня, установленный 29 лет назад, когда в 1995 году было зафиксировано 9,5 миллиметров осадков. Высота сугробов может достичь 70 сантиметров, чего еще не было этой зимой. Также сообщается, что резко упадет атмосферное давление. Согласно прогнозу, оно составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года.

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