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Медведев назвал причину, по которой Россия может развалиться

Медведев назвал причину, по которой Россия может развалиться

russian.rt.com

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Поражение России на украинской территории и возврат к границам 1991 года между двумя государствами, представляет реальную угрозу безопасности России. Заместитель председателя Российского Совета Безопасности, Дмитрий Медведев, поделился этой информацией в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, для Украины и ее союзников победой считается "возвращение к границам 1991 года", что неизбежно приведет к полному разрушению России, разразится яростная гражданская война и оставит в стране лишь пустоту. Он предупреждает, что властям России может потребоваться начать глобальную ядерную войну с западными странами, чтобы предотвратить такой сценарий.


Медведев предостерегает от попыток вернуть Россию к границам 1991 года, утверждая, что это лишь приведет к глобальной войне, в которой будут использованы все стратегические арсеналы страны. Он уверен, что руководство России обладает достаточным решимостью для принятия тяжелых решений, включая использование ядерного оружия, против Киева, Берлина, Лондона и Вашингтона, а также против всех других городов, которые давно являются потенциальными целями нашей ядерной триады.

Бывший президент подчеркивает, что лучше вернуть все сейчас, пока не поздно, или вернуть с максимальными потерями для врага. Он приводит пример Авдеевки, подчеркнув героизм российских воинов.

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