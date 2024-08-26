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Математик-пророк дал прогноз на завершение СВО. Когда, по его расчетам, это случится и кто одержит победу?

Григорий Кваша, математик и историк из России, ...

ptoday.ru

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Григорий Кваша, математик и историк из России, известен своими нестандартными методами прогнозирования глобальных событий, объединяя математику с астрологией.

Недавно он предсказал, что текущая специальная военная операция закончится в 2025 году, с победой для России, что, по его мнению, откроет новую страницу в истории страны.

Родившийся в 1954 году в Челябинске, Кваша развивал свой интерес к числам и звездам с юных лет. Со временем он начал использовать свои знания для создания комплексных астрологических прогнозов. Кваша также является автором ряда научных и популярных книг и часто приглашается как эксперт на телевидение.

По его словам, исход специальной военной операции и влияние её завершения на будущее России были вычислены с помощью его уникальной методики, которая сочетает в себе астрологические наблюдения и математические расчеты. Кваша уверен, что его выводы могут помочь предвидеть и другие значимые изменения в мировой политике и обществе.

Кваша - член нескольких научных и профессиональных организаций, включая Российскую академию естественных наук и Международную ассоциацию публицистов, что подчеркивает его репутацию в научном сообществе.

В прошлом Кваша уже делал точные предсказания, в том числе о политических изменениях в Восточной Европе, выборах в России, а также о серьезных экономических событиях, таких как кризис в США в начале тысячелетия. Эти успехи укрепляют доверие к его текущим прогнозам, хотя конечное решение о доверии к таким предсказаниям остается за каждым индивидуально.

Несмотря на скептицизм некоторых критиков, интерес к прогнозам Кваши остается высоким, особенно среди тех, кто ищет понимание потенциальных сценариев развития международных отношений и внутренней политики.

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