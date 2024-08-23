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Математик-пророк дал прогноз на окончание СВО. Когда, согласно его расчетам, это случится и кто одержит победу?

Григорий Кваша, известный российский ученый с и...

runews24.ru

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Григорий Кваша, известный российский ученый с интересами в области истории и математики, предсказал, что специальная военная операция, проводимая Россией, завершится в 2025 году, и указал на победу России в этом конфликте.

Издание Life.ru сообщает, что Кваша делал свои выводы, основываясь на математических вычислениях, интегрированных с астрологическими методами.

Кваша, родившийся в Челябинске в 1954 году, с детства проявил интерес к математике и астрологии. Он опубликовал несколько книг, включая «Теория войн» и «Битвы архетипов», и регулярно появляется в передачах на федеральных каналах. Также он является членом Российской академии естественных наук и Международной ассоциации публицистов.

Применяя свои уникальные методы, которые совмещают астрологический и математический анализ, Кваша ранее с успехом предсказывал значимые мировые события, включая изменения политического ландшафта в России и крупные международные кризисы. Его работа вызывает интерес, поскольку многие из его прогнозов в прошлом оказались точными.

Стоит ли верить прогнозам Кваши, каждый решает самостоятельно, однако его способность предвидеть события вызывает внимание как среди сторонников, так и скептиков.

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