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Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon: стало известно, что случилось с ними

Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon: стало известно, что случилось с ними

t.me/shockKZN

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В последнее время в России наблюдается тенденция закрытия пунктов выдачи популярного маркетплейса «Озон», вызывающая обеспокоенность среди клиентов и партнеров компании.

Это массовое закрытие пунктов выдачи объясняется решением управления «Озона» ввести новый «сервисный сбор», который, по заявлениям компании, призван покрыть расходы на рекламные кампании маркетплейса.

Однако такое решение повлекло за собой неоднозначную реакцию среди владельцев пунктов выдачи: некоторые из них приняли радикальные меры, ограничив выдачу заказов дороже 5 тысяч рублей. Такой шаг позволяет им снизить размер комиссии, которую им приходится платить. Другие же пункты выдачи посчитали, что продолжать свою деятельность в новых условиях экономически нецелесообразно и приняли решение о закрытии.

Эксперты отмечают, что такая ситуация может серьезно повлиять на удобство и доступность сервиса для конечных пользователей, а также на логистическую сеть «Озона» в целом. По предварительным оценкам, некоторые владельцы ПВЗ сталкиваются с потерей до 30% дохода из-за нововведений, что ставит под угрозу не только их бизнес, но и рабочие места сотрудников.

«Озон», в свою очередь, заявляет о работе над решением возникшей ситуации и обещает предпринять необходимые шаги для минимизации неудобств для клиентов и партнеров. Однако конкретные меры и сроки их реализации пока не раскрываются.

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