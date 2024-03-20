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Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon: стало известно, что с ними происходит

Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon: стало известно, что с ними происходит

t.me/shockKZN

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В России фиксируется сокращение числа пунктов выдачи заказов известного маркетплейса «Озон», вызывая волнения среди потребителей и аффилиатов фирмы.

Управление «Озона» объяснило закрытие пунктов введением нового сервисного сбора, который предположительно должен компенсировать затраты на маркетинговые акции компании.

Реакция владельцев пунктов выдачи была неоднозначной: в то время как некоторые ограничили выдачу заказов стоимостью свыше 5 тысяч рублей, чтобы уменьшить комиссию, другие решили закрыться, посчитав дальнейшую работу экономически неоправданной.

Эксперты подчеркивают, что эти изменения могут негативно отразиться на комфорте и доступности услуг для пользователей и на эффективности логистической сети «Озона». Предварительные оценки указывают на то, что некоторые операторы пунктов выдачи теряют до 30% прибыли из-за новых правил, рискуя своим бизнесом и рабочими местами.

Со своей стороны, «Озон» заявил о намерении найти решение сложившейся проблемы и предпринять действия для уменьшения неудобств для своих клиентов и партнеров, однако точные детали и временные рамки этих мер пока не уточняются.

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