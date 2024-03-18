«Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon»: стало известно что произошло

Множество пунктов выдачи сети «Озон» находятся в процессе массового закрытия во всех уголках страны, и пока непонятно, сколько это займет времени. Сообщает телеграмм-канал «Жесть Казани».

Вспыхнувшая забастовка была вызвана неоднозначным решением руководства компании о введении так называемой «сервисной платы», которая, как утверждается, должна возместить все затраты на рекламу маркетплейса.



Некоторые представители пунктов выдачи объявили о том, что собираются перестать выдавать заказы, стоимостью превышающей 5 тысяч рублей, чтобы уменьшить размер комиссии, в то время как другие просто приняли решение закрыться. В результате, владельцы данных пунктов сталкиваются с убытками в размере 30 процентов и более по сравнению с их обычным доходом.