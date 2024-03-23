Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon по всей России: что происходит?

Пункты выдачи заказов крупного интернет-магазина «Озон» по всей России временно приостанавливают свою работу на неопределенный период.

Это решение является реакцией на новую политику компании, в соответствии с которой начисляется дополнительная «сервисная плата». Руководство «Озона» утверждает, что данная плата нужна для покрытия затрат, связанных с рекламой площадки, однако сотрудники пунктов выдачи не согласны с этим.

Многие из этих пунктов уже объявили о намерении не обрабатывать заказы, стоимость которых превышает 5000 рублей, чтобы уменьшить размер комиссии. Другие пункты приняли более резкие меры, полностью приостановив свою деятельность. В результате таких действий владельцы некоторых пунктов выдачи столкнулись с доходами, сократившимися на 30%, что вызвало серьезное недовольство и привело к массовому закрытию пунктов по всей стране. Это решение прямо влияет на клиентов «Озона», которые теперь сталкиваются с ограничениями в получении своих заказов.