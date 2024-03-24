Массовое закрытие пунктов выдачи Ozon по всей России: что делать?

Пункты выдачи заказов известного интернет-магазина "Озон" по всей территории России прекратили свою работу.

Это решение стало реакцией на новую политику компании, которая включает в себя введение дополнительного «сервисного сбора». Руководство "Озона" объявило, что данный сбор необходим для покрытия затрат на рекламу маркетплейса, однако сотрудники пунктов выдачи высказали свое недовольство этим решением.

Многие из этих пунктов уже приняли решение не принимать заказы на сумму более 5000 рублей в попытке снизить комиссию. Другие же пункты приняли более радикальные меры, прекратив полностью свою деятельность. Из-за этих мер владельцы некоторых пунктов теряют до 30% своего дохода, что вызвало серьезное недовольство и привело к массовому закрытию точек по всей стране. Это влияет на клиентов "Озона", которые сталкиваются с ограничениями в получении своих заказов.