Массированная атака на три региона РФ беспилотниками: что произошло ранним утром 14 января

Ранним утром 14 января беспилотные аппараты атаковали несколько регионов России, приведя к масштабным пожарам и сбоям в работе ключевых систем. Читайте далее о событиях и их последствиях.

ЧП на газовой базе в Казани

В 5:20 утра в Казани произошло ЧП: беспилотный летательный аппарат атаковал газовую базу на улице Северо-Западная. Удар вызвал сильное возгорание, затронувшее три цистерны с топливом. Пожарные бригады незамедлительно прибыли к месту происшествия, начав охлаждать соседние емкости, чтобы избежать дальнейших взрывов.

На место инцидента оперативно выехал глава Татарстана Рустам Минниханов, чтобы проконтролировать работу экстренных служб. Благодаря их оперативным действиям удалось избежать жертв.

По словам эксперта Геннадия Алехина, дроны, атакующие российские регионы, запускаются с территории Украины, сообщает inkazan.

«Эти аппараты оснащены реактивными двигателями и способны нести взрывчатку весом до 70 килограммов. Их задача — перегрузить системы противовоздушной обороны, что позволяет им достигать таких дальних целей, как Казань», — пояснил специалист.

В атакованной цистерне находилось около 70 тонн газа. Огонь, по предварительным данным, будет гореть в течение нескольких дней.

Энгельс: новая волна ударов

Часом позже атаки произошли в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о взрывах и пожарах на промышленных объектах в Энгельсе. В результате повреждений были выведены из строя насосные станции, что вызвало перебои с водоснабжением. Местные коммунальные службы уже работают над устранением последствий, обещая восстановить подачу воды к полудню, сообщает РБК.

Меры безопасности и реакции властей

После утренних атак в пострадавших регионах ввели временные ограничения на авиаперелеты, затронув аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Кроме того, в Саратове и Энгельсе занятия в школах были переведены в дистанционный формат.

Мэр Саратова Павел Сурков напомнил жителям об алгоритмах действий в случае угрозы атак дронов, подчеркнув необходимость следовать инструкциям экстренных служб.

Какие беспилотники использовались?

Согласно данным источников, атакующие аппараты представляли собой модели «Бобер» и «Пекло».

«Бобер» — это беспилотник самолетного типа с дальностью полета до 800 км и скоростью 150 км/ч.

«Пекло» — гибридный аппарат, объединяющий свойства ракеты и дрона, разгоняется до 700 км/ч.

В Казани был замечен беспилотник «Лютый», разработанный на основе турецкого «Байрактара». Он способен преодолевать до 1 000 км, что делает его особенно опасным.

Утренние атаки подчеркнули необходимость укрепления противовоздушной обороны и улучшения защиты ключевых объектов инфраструктуры. Экстренные службы и местные власти показали слаженность действий, но угрозы подобного рода требуют долгосрочных решений для обеспечения безопасности.

