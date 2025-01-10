Массированная атака на РФ беспилотниками: вот что произошло в ночь с 7 на 8 января 2025 года

В ночь на 8 января 2025 года российские системы противовоздушной обороны эффективно пресекли попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Всего было уничтожено 15 дронов, представлявших угрозу для ряда регионов страны, сообщили оперативные службы.

Наибольшая активность наблюдалась в Краснодарском крае, где средства ПВО нейтрализовали девять аппаратов. В Белгородской области было сбито пять дронов, а еще один беспилотник перехватили над Брянской областью.

Специалисты подчеркивают слаженность действий дежурных подразделений, что позволило избежать жертв и повреждений. Благодаря оперативной реакции систем ПВО атака не нанесла ущерба гражданской инфраструктуре.

Местные жители в пострадавших регионах рассказывали, что ночью слышали звуки, похожие на взрывы, однако их быстро успокоили представители власти, заверив, что ситуация полностью контролируется, сообщает Минобороны России.