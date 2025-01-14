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Массированная атака на 4 региона РФ беспилотниками: что произошло в ночь с 13 на 14 января

Рано утром 14 января беспилотники атаковали сра...

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Рано утром 14 января беспилотники атаковали сразу несколько регионов России, включая Саратовскую, Тульскую, Ростовскую области и Татарстан.

В результате ударов пострадали промышленные предприятия, в некоторых местах начались пожары, а экстренные службы были приведены в повышенную готовность.

Сегодня, 14 января, занятия в школах Саратова и Энгельса переведены на дистанционный формат. Такое решение принял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после утренней атаки беспилотников, вызвавшей повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщает РБК.

Угроза атаки БПЛА была объявлена около 5 утра. Экстренные службы региона оперативно среагировали: системы оповещения сработали, а жители получили инструкции по безопасности через официальные каналы. Спустя полчаса стало известно о повреждении на одном из предприятий Энгельса.

Подобные атаки не являются единичными. На прошлой неделе, 8 января, в результате падения дрона начался сильный пожар, который унес жизни двух сотрудников МЧС. Сегодняшний инцидент также затронул инфраструктуру. Глава Энгельсского района Михаил Исаев сообщил о временных проблемах с водоснабжением из-за отключения электроэнергии на насосных станциях. Восстановление водоснабжения ожидается к полудню.

Атаки дронов были зафиксированы и в других регионах. В Татарстане, в пригороде Казани, беспилотник атаковал предприятие, вызвав пожар на территории завода. Благодаря оперативным действиям экстренных служб пожар удалось потушить, пострадавших нет, сообщает kazanfirst.

Также дроны атаковали Тульскую и Ростовскую области, где системы ПВО уничтожили 17 и 14 БПЛА соответственно. В некоторых регионах, включая Саратов, Казань и Тамбов, временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности.

В условиях сохраняющейся угрозы власти региона призвали жителей быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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