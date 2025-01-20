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Массированная атака БПЛА на Россию: что произошло утром 20 января

Сегодня утром жители Казани столкнулись с трево...

most|Казань

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Сегодня утром жители Казани столкнулись с тревожной ситуацией — попыткой атаки беспилотных летательных аппаратов. События разворачивались стремительно, вызвав широкий резонанс среди горожан.

Как развивались события?

  • 5:30: Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило население о потенциальной угрозе со стороны беспилотников.
  • Взрывы: Жители сообщали о громких звуках в районах: Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском.
  • 6:00: Аэропорт Казани временно приостановил свою работу в целях безопасности.
  • КАПО под ударом: Камеры зафиксировали атаку на Казанское авиационное производственное объединение (КАПО).
  • Повреждения: На улице Можайского обломок беспилотника повредил балкон на пятом этаже.

Официальная позиция властей

Пресс-служба Раиса Татарстана подтвердила, что атака была направлена на промышленные объекты республики. Однако благодаря оперативным действиям все дроны были обезврежены, сообщает most|Казань.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, устраняя последствия атаки.

Реакция Раиса Татарстана

Раис республики Рустам Минниханов незамедлительно прибыл на место происшествия, чтобы лично проконтролировать ход работы экстренных служб. Он оперативно получает всю информацию о текущей ситуации. По словам властей, все предприятия региона функционируют в обычном режиме.

Утренняя атака дронов на Казань не нанесла серьезного ущерба благодаря четкой и слаженной работе защитных структур. Хотя ситуация вызвала беспокойство среди жителей, экстренные службы показали высокую эффективность в защите города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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